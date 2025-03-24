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06:42, 24 марта 2025Бывший СССР

Удар «Града» сорвал атаку украинских военных на ключевом направлении в ДНР

Минобороны: Удар РСЗО «Град» сорвал атаку ВСУ на красноармейском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по танкам и живой силе сорвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве рассказали о действиях 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». БМ-21 «Град» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника.

«Тем самым сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило об ударе «Градов» группировки «Восток» по позициям ВСУ.

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