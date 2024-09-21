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06:47, 21 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе «Градов» группировки «Восток» по позициям ВСУ

Минобороны сообщило об ударе «Градов» группировки «Восток» по позициям ВСУ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии группировки «Восток» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском участке спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Места скопления живой силы и техники ВСУ поразили залпами 122-мм реактивных снарядов.

Ранее РСЗО «Град» ударили по скоплению пехоты ВСУ в Курской области. Уточняется, что десантники получили координаты пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесу в российском приграничье. Расчеты РСЗО залпом реактивных ракет ударили по указанному квадрату, в результате чего уничтожили подразделения противника.

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      Юлия Мискевич
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