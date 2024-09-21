Стало известно об ударе «Градов» группировки «Восток» по позициям ВСУ

Минобороны сообщило об ударе «Градов» группировки «Восток» по позициям ВСУ

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии группировки «Восток» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском участке спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Места скопления живой силы и техники ВСУ поразили залпами 122-мм реактивных снарядов.

Ранее РСЗО «Град» ударили по скоплению пехоты ВСУ в Курской области. Уточняется, что десантники получили координаты пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесу в российском приграничье. Расчеты РСЗО залпом реактивных ракет ударили по указанному квадрату, в результате чего уничтожили подразделения противника.