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11:36, 5 сентября 2024Россия

Расчеты «Града» уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

МО: расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ударили по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Там уточнили, что десантники получили координаты пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесу в российском приграничье. Расчеты РСЗО залпом реактивных ракет ударили по указанному квадрату, в результате чего уничтожили подразделения противника.

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Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ подтягивают новые силы в Курскую область. При этом в последние дни, по его словам, в российском регионе наблюдается затишье.

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). На этом фоне президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне СВО, так как атаковали Курскую область.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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