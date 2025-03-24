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16:24, 24 марта 2025Интернет и СМИ

Илон Маск обвинил в пропаганде популярную американскую газету

Маск назвал пропагандой статьи американской газеты The New York Times
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Nathan Howard / Reuters

Предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск раскритиковал популярную американскую газету The New York Times (NYT) и назвал ее материалы пропагандистскими. Пост об этом издании он разместил в X.

Маск репостнул публикацию, в которой приводились заголовки двух статей NYT: в одной речь шла об ограничениях абортов, а в другой — об указе главы США Дональда Трампа, направленном на отмену гражданства по праву рождения. «Когда NYT продвигает аборты, она пишет "плод". А когда NYT продвигает незаконную миграцию, она пишет "нерожденный ребенок"», — говорилось в посте.

«New York Times — это чистая пропаганда», — прокомментировал публикацию Маск.

Ранее сообщалось, что Маск обвинил крупное международное информационное агентство Reuters в том, что оно вводит общество в заблуждение. Предприниматель назвал агентство «настоящим обманом».

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