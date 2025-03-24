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23:01, 24 марта 2025Спорт

Карпин назвал сигма-боев и скуфов сборной России

Главный тренер сборной России Карпин назвал своего помощника Онопко скуфом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал сигма-боев и скуфов национальной команды. Фрагмент пресс-конференции со специалистом опубликовал Telegram-канал Sport Baza.

Карпин назвал скуфом себя. «Сигма-боев, их у нас двадцать, двадцать пять, и все сигма-бои. Виктор Онопко — скуф вообще конченый», — поделился он.

Ранее несколько футболистов покинули расположение сборной России. В матче с Замбией не примут участие Иван Сергеев, Иван Обляков, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Александр Солдатенков.

Сборная России проведет товарищескую встречу против Замбии 25 марта. Она пройдет на столичном стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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