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08:12, 24 марта 2025Бывший СССР

Командир костромской «крылатой пехоты» в одиночку разбил украинскую колонну

Командир костромской «крылатой пехоты» в одиночку разбил колонну ВСУ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Командир расчета реактивной системы залпового огня «Град», которая принадлежит костромской «крылатой пехоте», в одиночку разбил украинскую колонну, заявил российский военный с позывным «Механик». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за это в 2022 году командиру дали звание «Героя России». «Град» из состава «крылатой пехоты» выполняет боевые задачи на часовоярском направлении в ДНР, отмечает агентство.

Ранее удар «Града» по танкам и живой силе сорвал атаку Вооруженных сил Украины по позициям российских штурмовиков на красноармейском направлении в ДНР.

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