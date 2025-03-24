Командир костромской «крылатой пехоты» в одиночку разбил колонну ВСУ

Командир расчета реактивной системы залпового огня «Град», которая принадлежит костромской «крылатой пехоте», в одиночку разбил украинскую колонну, заявил российский военный с позывным «Механик». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за это в 2022 году командиру дали звание «Героя России». «Град» из состава «крылатой пехоты» выполняет боевые задачи на часовоярском направлении в ДНР, отмечает агентство.

Ранее удар «Града» по танкам и живой силе сорвал атаку Вооруженных сил Украины по позициям российских штурмовиков на красноармейском направлении в ДНР.