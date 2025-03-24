Кушанашвили рассказал о необычном запрете от врачей после лечения рака

Ведущий Кушанашвили заявил, что ему запретили есть сладкое из-за лечения рака

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, проходящий лечение от рака, рассказал о необычном врачебном запрете. Подробности он раскрыл в беседе с врачом-психиатром и наркологом Василием Шуровым, запись которой доступна в соцсети «ВКонтакте».

Кушанашвили рассказал, что врачи из онкологического центра имени Блохина, где он проходил курсы химиотерапии, запретили ему употреблять сладкое во время реабилитации. По словам ведущего, это предписание обусловлено индивидуальными особенностями его организма.

Журналист признался, что однажды он, вопреки совету медиков, переел сладкого. «Мне было так плохо. Я думал: "Ну кого ты обманул? В последнем счете себя"», — посетовал он.

Ранее Кушанашвили рассказал, какой момент он счел самым сложным в борьбе с раком. По словам ведущего, таковым для него стало время в одиночестве.

В июне 2024 года Кушанашвили госпитализировали из-за сильных болей в области живота и сердца, его экстренно прооперировали. Позднее его друг журналист Владимир Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружили рак.

