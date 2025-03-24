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16:53, 24 марта 2025Россия

Лишенному выплат участнику СВО пришлось в суде доказывать факт получения ранения на фронте

Участника СВО из Свердловской области лишили выплаты за осколочное ранение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине из Свердловской области лишили выплаты. Ему пришлось в суде доказывать факт получения ранения на фронте, сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, россиянин находился на фронте с октября 2022-го по январь 2023 года. При выполнении боевого задания он получил осколочное ранение правового предплечья с переломом лучевой кости.

После прохождения лечения и реабилитации военный обратился в управление социальной политики за предоставлением единовременной денежной выплаты, но получил отказ. Чиновники обосновали свое решение тем, что якобы факт получения ранения на передовой не был подтвержден документально, хотя в его личном деле соответствующие медицинские справки имелись.

Дело дошло до суда, который обязал чиновников выплатить участнику СВО 150 тысяч рублей за ранение.

Ранее в Ростовской области бойцу спецоперации отказали в выплате за ранение в связи с тем, что у него не было постоянной регистрации на территории региона.

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