Лишенному выплат участнику СВО пришлось в суде доказывать факт получения ранения на фронте

Участника СВО из Свердловской области лишили выплаты за осколочное ранение

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине из Свердловской области лишили выплаты. Ему пришлось в суде доказывать факт получения ранения на фронте, сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, россиянин находился на фронте с октября 2022-го по январь 2023 года. При выполнении боевого задания он получил осколочное ранение правового предплечья с переломом лучевой кости.

После прохождения лечения и реабилитации военный обратился в управление социальной политики за предоставлением единовременной денежной выплаты, но получил отказ. Чиновники обосновали свое решение тем, что якобы факт получения ранения на передовой не был подтвержден документально, хотя в его личном деле соответствующие медицинские справки имелись.

Дело дошло до суда, который обязал чиновников выплатить участнику СВО 150 тысяч рублей за ранение.

Ранее в Ростовской области бойцу спецоперации отказали в выплате за ранение в связи с тем, что у него не было постоянной регистрации на территории региона.