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05:56, 24 марта 2025Мир

Пентагон столкнулся со скандалами из-за Илона Маска

«Ъ»: Пентагон столкнулся со скандалами из-за Илона Маска
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brian Snyder / Reuters

Пентагон столкнулся с двумя скандалами, связанными с предпринимателем Илоном Маском, который курирует Департамент государственной эффективности. Внимание на это обратил «Коммерсант».

Первый связан с визитом Маска в Пентагон. The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что там предпринимателю планировали провести брифинг о сценариях возможной войны США с Китаем. Позже в самом военном ведомстве это опровергли. В Пентагоне решили провести расследование и проверить некоторых сотрудников на детектор лжи.

Второй инцидент связан с закрытием Управления общей оценки, «отвечающим за долгосрочное стратегическое планирование на годы и даже десятилетия вперед». Это было сделано в рамках реализации плана Маска по сокращению расходов. The Wall Street Journal назвал этот отдел «офисом, победившим в Холодной войне». После огласки в Пентагоне пообещали восстановить центр в соответствии с новыми стратегическими целями.

Ранее Маск пригрозил сотрудникам Пентагона судом из-за того, что они намеренно «сливали» газете The New York Times ложную информацию.

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