16:50, 24 марта 2025

Молдавскую демократию сочли фикцией

Оппозиционер Шор: Демократия в Молдавии только на бумаге
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Демократии в Молдавии не существует. Об этом заявил молдавский бизнесмен и политик Илан Шор в эфире «России 24», опубликовав отрывок интервью в своем Telegram-канале.

«Демократия в Молдове только на бумаге. Любое право выбора вырубили на корню. Действующий режим давно перешел все красные линии в борьбе с оппозицией и свободными СМИ», — сообщает Шор.

По его словам, в Молдавии давно не действует сила закона и права. Политик уверен, что недемократические выборы в соседней Румынии, от которых был отстранен очевидный лидер президентской гонки — Кэлин Джорджеску, внушили молдавским властям чувство безнаказанности.

Ранее сообщалось, что молдавская госбезопасность захотела установить слежку за гражданами Молдавии без санкции суда.

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