Москва вошла в число лидеров мировых столиц по низким ценам на высокую кухню

«Ведомости»: Москва заняла второе место в мире по низким ценам на высокую кухню

Москва вошла в число лидеров среди мировых столиц по низким ценам на высокую кухню, заняв второе место. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Средний чек в ресторанах с мишленовской звездой составляет 71 доллар на человека (5985 рублей по текущему курсу). На первом месте по доступности таких ресторанов Ханой, там можно насладиться высокой кухней за 67 долларов. Замыкает тройку Мехико со средним чеком 79 долларов на посетителя.

В публикации отмечается, что это делает Москву более привлекательной для любителей заведений, отмеченных знаками отличия Michelin, по сравнению с такими городами, как Дубай (194 доллара), Женева (192 доллара) и Гонконг (182 доллара).

Ранее стало известно, что Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг качества жизни, созданный Агентством стратегических инициатив (АСИ).

