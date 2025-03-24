Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Синоптик Цыганков: К концу недели в Москве ожидается 17 градусов тепла

К концу недели в Москве ожидается до плюс 17 градусов тепла. О резком изменении погоды предупредил жителей столицы начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, пишет АГН «Москва».

Синоптик отметил, что с 25 по 27 марта ночные температуры не превысят отметку в плюс 3 градуса, а 28-30 марта будут достигать плюс 5 градусов. Днем во вторник, 25 марта, в столице ожидается от плюс 6 до плюс 8 градусов, а на следующий день потеплеет до плюс 8-10 градусов.

В четверг, 27 марта, воздух прогреется до плюс 10-15 градусов, а в пятницу и субботу столбики термометров покажут от плюс 9 до плюс 14 градусов Цельсия. В воскресенье, 30 марта, потеплеет еще сильнее — до плюс 12-17 градусов.

«Атмосферный фронт подойдет 25 марта, и уже не будет такого яркого солнца, как сегодня. Завтра ожидается дождь на протяжении всего дня, ветер до 12 метров в секунду. За всю неделю в столице может выпасть около пяти миллиметров осадков», — заключил Цыганков.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что Москву зальет дождями — 25 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

