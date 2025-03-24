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14:34, 24 марта 2025Бывший СССР

Муж Попы попался на краже итальянских авто

Муж кишиневского прокурора Попы задержан в Румынии за кражу автомобилей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: POLITIA RM / YouTube

Муж кишиневского прокурора Виктории Попы Василе Попа был задержан в Румынии после того, как итальянские власти объявили его в розыск за причастность к краже автомобилей класса люкс. Об этом сообщает издание Stiri.

«Попа, гражданин Румынии и Молдавии, разыскивается за причастность к нескольким кражам автомобилей класса люкс, в частности Range Rover, на территории Италии», — сообщили журналисты.

Отмечается, что мужчину задержали 17 марта на границе Румынии и Молдавии. Когда Попа явился на пограничный пропускной пункт Альбица, стало известно, что в его отношении выписан ордер на арест за угон автомобиля. Отмечается, что это не первый подобный инцидент с его участием.

Ранее стало известно, что власти Молдавии объявили в международный розыск оппозиционера Александра Нестеровского. Оппозиционера обвиняют в передаче денег лидеру Альянса либералов и демократов за Европу Арине Спэтару, которая заявила, что вела переговоры о сотрудничестве с главой молдавской оппозиции Иланом Шором.

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