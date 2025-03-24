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20:42, 24 марта 2025Экономика

Мужчина захотел избавиться от осиного гнезда и сорвался с балкона

В Австрии мужчина попытался избавиться от осиного гнезда и сорвался с балкона
Александра Качан (Редактор)

Фото: Parivartan Sharma / Reuters

В австрийском городе Баумкирхен мужчина упал с балкона, пытаясь убрать осиное гнездо со стены дома. Об этом пишет местная газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 23 марта. 44-летний местный житель заметил осиное гнездо и решил от него избавиться. Чтобы достать гнездо, он попытался перебраться с террасы на балкон, но потерял равновесие и упал с высоты четырех метров.

Мужчина приземлился на скамейку, находившуюся под балконом. Его госпитализировали с серьезными травмами ног.

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