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16:59, 24 марта 2025Мир

Саммит НАТО в Гааге может пройти при свечах

Telegraaf: Гаага обеспокоена отключением электричества на саммите НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Во время саммита НАТО в конце июня может случиться сбой электроэнергии. Об этом беспокоятся политики из Народной партии за свободу и демократию, сообщает Telegraaf.

«Также вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно произойдет», — заявил Лотте ван Бастен Батенбург из гаагского отделения Народной партии за свободу и демократию.

Беспокойства связаны с перебоями электроэнергии на прошлой недели, в результате которых без электричества остались более 45 000 тысяч домохозяйств в Гааге, Схевенингене и Сегбруке.

21 марта стало известно, что НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30 процентов в ближайшие несколько лет.

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