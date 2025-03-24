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15:15, 24 марта 2025Бывший СССР

На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа

Экс-министр Рева: Зеленский собирается принять условия капитуляции от Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский собирается принять условия капитуляции от американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».

«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа», — сказал он.

Экс-министр отметил, что предложенные Киеву условия предполагают отказ от территорий, вступления в НАТО, а также необходимость разоружения армии. Он подчеркнул, что единственный вопрос, о котором ведутся переговоры с Вашингтоном — это личные гарантии безопасности для Владимира Зеленского и его приближенных.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предрек бегство украинского лидера в Африку. По его словам, Владимир Зеленский может бежать в Южно-Африканскую республику (ЮАР).

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