Экс-министр Рева: Зеленский собирается принять условия капитуляции от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский собирается принять условия капитуляции от американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».

«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа», — сказал он.

Экс-министр отметил, что предложенные Киеву условия предполагают отказ от территорий, вступления в НАТО, а также необходимость разоружения армии. Он подчеркнул, что единственный вопрос, о котором ведутся переговоры с Вашингтоном — это личные гарантии безопасности для Владимира Зеленского и его приближенных.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предрек бегство украинского лидера в Африку. По его словам, Владимир Зеленский может бежать в Южно-Африканскую республику (ЮАР).