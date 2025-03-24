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14:32, 24 марта 2025Мир

На Западе рассказали о проблемах будущего канцлера Германии

Politico: Мерц утратил рычаги влияния на СДПГ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц утратил рычаги влияния на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), с представителями которой он планирует сформировать коалиционное правительство. Об этом пишет Politico.

По данным издания, блок Мерца уступил СДПГ в вопросе «долгового тормоза» — механизма, который запрещает финансировать бюджет долговыми заимствованиями выше определенного уровня. В частности, блок ХДС/ХСС поддержал поправки, необходимые для ослабления этого механизма.

«Проблема для Мерца заключается в том, что его фискальная политика уже дала СДПГ то, чего она хотела больше всего, — то есть он уступил большую часть своих рычагов влияния в коалиционных переговорах», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что СДПГ, получившая желаемое, может отказаться от уступок блоку Мерца в миграционной политике и вопросе раздутых социальных расходов. На этом фоне будущему канцлеру придется отходить от предвыборных обещаний.

Ранее зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель заявил, что Мерц может назло США поддержать продолжение конфликта на Украине.

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