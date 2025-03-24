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20:32, 24 марта 2025Россия

Над Черным морем заметили украинский беспилотник

Минобороны России: Над Черным морем сбили украинский БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Черным морем заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным министерства, беспилотник зафиксировали и уничтожили около 18:15 по московскому времени. Сбить его удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не сообщили.

В ночь на понедельник, 24 марта, Украина выпустила 28 беспилотников — их сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Под удар в том числе попали Ростовская и Брянская области, а также Крым и Краснодарский край.

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