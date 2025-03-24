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05:00, 24 марта 2025Экономика

Назван способ получить девять выходных на майские праздники

Депутат Гаврилов заявил о праве россиян получить 9 выходных на майские праздники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что россияне смогут отдохнуть с 26 апреля по 4 мая — девять дней. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Гаврилов назвал способ получить девять выходных на майские праздники и подчеркнул, что для этого нужно взять три дня отпуска в конце апреля. Он отметил, что это законная возможность продлить отдых в начале мая.

«Если сотрудник заранее предусмотрит возможность взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней», — объяснил он.

Ранее россиянам назвали число выходных и рабочих дней в мае. Эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина заявила, что граждане будут работать 18 дней, а 13 дней отдыхать.

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