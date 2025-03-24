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12:41, 24 марта 2025Россия

Обломки сбитого над российским регионом беспилотника упали на железнодорожную станцию

В Краснодарском крае обломки дрона упали на территории железнодорожной станции
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обломки сбитого над Краснодарским краем беспилотника упали на территории железнодорожной станции. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

По его данным, в результате атаки, осуществленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 24 марта, был поврежден участок контактной сети станции в Кавказском районе. Кроме того, незначительные повреждения получило административное здание на территории станции.

Беспилотник сдетонировал в воздухе, подчеркнули в оперштабе. Пострадавших нет.

В свою очередь, Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае. В министерстве отметили, что беспилотник не достиг цели и был сбит над железнодорожной станцией Кавказская.

ЖЗЛ
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