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15:52, 24 марта 2025Экономика

Попытки людей спастись от жары усилили глобальное потепление

FT: На Земле стали сжигать больше угля из-за растущего количества кондиционеров
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Борьба человечества с изменением климата и за сокращение потребления электроэнергии попала в порочный круг. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Речь идет о том, что поскольку каждый год мир сталкивается со все более высокими температурами, люди предъявляют все больший спрос на кондиционеры. Как следствие, требуется вырабатывать все больше электроэнергии, которая используется для охлаждения помещений, а значит, наращивать объемы сжигаемого угля. Такая ситуация сложилась, например, в Китае и Индии.

Кроме того, спрос на электроэнергию растет из-за активного внедрения электромобилей, а также появления все большего количества центров обработки данных, необходимых для искусственного интеллекта. Мощность серверов увеличилась на одну пятую — в основном в США и Китае.

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Как заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, потребление электроэнергии стремительно растет, разгоняя общий спрос на нее так сильно, что это может обратить вспять многолетнюю тенденцию к снижению потребления энергии в странах с развитой экономикой.

Еще одним результатом стали рекордные темпы внедрения солнечной и ветровой энергетики. Кроме того, правительства ряда стран, а также технологические компании бросились активно возрождать ядерную энергетику.

Ранее появился прогноз, что одной из стран, экономики которых могут сильно пострадать от жары, оказался Китай. Уже сейчас от экстремальных температур там несет большой урон сельское хозяйство. Замедляется производство в сталелитейной и химической отраслях промышленности.

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