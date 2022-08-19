Экономике Китая пообещали проблемы из-за жары

CNBC: аномальная жара в Китае рискует привести к проблемам в экономике страны

Аномальная жара, с которой столкнулся Китай, рискует привести к проблемам в экономике страны, пообещала главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван. Его слова приводит приводит CNBC.

Аналитик подчеркивает, что уже сейчас от экстремальных температур страдает сельское хозяйство и скот. Кроме того, жара влияет на энергоемкие отрасли экономики, что рискует привести к эффекту домино и сказаться на всей экономике и затронуть цепочку поставок. «Мы уже видим замедление производства в сталелитейной промышленности, в химической промышленности, в производстве удобрений. Это очень важные вещи, когда речь идет о строительстве, сельском хозяйстве и производстве в целом», — заметила она.

Ранее аналитики из Goldman Sachs и Nomura снова снизили свои прогнозы относительно роста экономики Китая и пообещали, что в 2022 году произойдет спад роста ВВП страны.

Китай страдает от одной из самых сильных волн жары за последние десятилетия, что создает нагрузку на и без того перегруженное энергоснабжение и приводит к сокращению производства в некоторых частях страны. Также аналитики обоих банков указали на рост числа заражений COVID-19 и сокращение инвестиций в недвижимость.