Иностранные наемники ВСУ сняли неудачную попытку штурма позиций ВС России

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали неудачную попытку штурма позиций российских военных. Видео, снятое нашлемной камерой одного из участников данной операции, опубликовал Telegram-канал «Лик войны».

На появившихся в социальных сетях кадрах видны несколько боевых бронированных машин, доставляющих наемников ВСУ на исходную для атаки позицию. В результате одна из них, не доехав, подорвалась на мине.

После этого бойцы из двух оставшихся автомобилей высадились, но тут же попали под огонь Вооруженных сил (ВС) России. Удар по ним наносился в том числе при помощи артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

Отступая, наемники ВСУ двигались в полный рост. Кроме того, они нарушали правило ведения огня. Где именно и когда были сняты данные кадры, не уточняется.

Ранее сообщалось, что британский наемник ВСУ снял на видео обстановку у Суджи. На кадрах он вместе с другими бойцами шутит, что не выйдут из окопа.