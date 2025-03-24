Британский наемник снял на видео обстановку у Суджи

Британский наемник Андерсон снял на видео обстановку в окопах ВСУ у Суджи

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снял на видео обстановку в окопах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под обстрелом российских войск у Суджи. Об этом пишет RT.

На кадрах британец еще с двумя иностранными наемниками, воюющими за Украину, прячутся в окопе. Они шутят, что не выйдут оттуда, но высунут камеру, чтобы сделать кадры для своего блога.

«Я ни с места [не сдвинусь]. Я артиллерию терпеть не могу», — говорит Андерсон. Кроме того, они обсуждают, кто оплачивает подписку на их Starlink и признаются, что сами аппараты у них безвозвратно «одалживают» бойцы ВСУ. Также иностранцы говорят предположительно, о воевавшей за ВСУ датчанке Аннабель Йоргенсено.

Ранее суд приговорил наемника Андерсона к 19 лет колонии за вторжение в Курскую область. Гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии признали виновным по статьям 205 («Теракт») и 359 («Наемничество») УК РФ. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Британец был задержан в ноябре 2024 года.