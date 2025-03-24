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10:22, 24 марта 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал об обнадеживающих сигналах из Часова Яра

Пушилин: В Часовом Яре идут городские бои, поступают обнадеживающие сигналы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Российские военные успешно ведут бои в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои», — сообщил глава ДНР.

Пушилин также заявил, что продвижение армии России идет в лесополосах Донецкой народной республики. По его словам, российские военные улучшают свои позиции для осуществления замысла командования.

Ранее стало известно, взятие какого населенного пункта важно для завершения операции российских войск в ДНР. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, им является Краматорск, считающийся промышленным и логистическим центром.

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