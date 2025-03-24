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03:24, 24 марта 2025Россия

Раненый российский боец встретил удар дрона ВСУ с усмешкой смерти в лицо

Раненый российский боец встретил удар дрона ВСУ, до последнего глядя на него
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Раненый российский боец встретил удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), усмехаясь смерти в лицо. Об этом рассказало в Telegram-канале добровольческое подразделение «Росич».

Военнослужащий попал под обстрел, он упал с мотоцикла и был атакован беспилотником противника. На опубликованных каналом кадрах мужчина лежит на дороге, подперев голову рукой, и смотрит на приближающийся БПЛА. Оператор медлил с ударом, вероятно, пытаясь вызвать страх у россиянина, однако тот до последнего невозмутимо смотрел в камеру FPV.

«Смерть решил принять героически, буквально насмехаясь ей в лицо», — говорится в сообщении.

Ранее командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север рассказал, что российские бойцы в ходе операции «Поток» делали лишь небольшие остановки для отдыха в трубах газопровода. Они сумели пройти полкилометра почти без перерывов.

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