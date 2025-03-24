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23:31, 23 марта 2025Россия

Участник операции «Поток» раскрыл подробности о передвижении через газопровод

Проникшие в Суджу по трубе бойцы России прошли полкилометра почти без отдыха
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские бойцы в ходе операции «Поток» делали лишь небольшие остановки для отдыха в трубах газопровода. Они сумели пройти полкилометра почти без перерывов, рассказал командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север РИА Новости.

«Получается, каждый пролет по 10 метров, мы проходили за один присест 70 метров: 70 метров проходим, 5 минут отдыхаем. 7-8 пролетов проходили таких, 30-40-минутный перерыв», — раскрыл подробности участник операции.

Он добавил, что делать перерывы на более долгий срок в ходе передвижения было опасно — в таком случае из-за нехватки кислорода у бойцов могло ухудшиться состояние.

Ранее стало известно, что после того как российские военнослужащие проникли в Суджу через газопровод в ходе операции «Поток», украинские солдаты начали оставлять позиции и покидать Курскую область, не дожидаясь соответствующего приказа командования.

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