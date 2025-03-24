Раскрыт гонорар проникшего в Суджу ради вандализма рэпера Акима Апачева

Продюсер Дворцов: Рэпер Аким Апачев получает от двух миллионов рублей за концерт

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что рэпер Аким Апачев зарабатывает от 2 миллионов рублей за выступление. Его комментарий приводит «Абзац».

«Его гонорар начинается от 2 миллионов рублей. Он очень любит выступать, очень любит славу», — отметил Дворцов. Продюсер добавил, что исполнитель хита «Лето и арбалеты», по его мнению, честно отрабатывает полученные гонорары.

23 марта сообщалось, что Апачев въехал в Суджу и оставил провокативные граффити на домах. В связи с этим врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что рэпер будет оштрафован. Он указал, что музыкант нарушил запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм. Сам Апачев извинился и объяснил, что хотел поддержать российских бойцов.