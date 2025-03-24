Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 24 марта 2025Путешествия

Ребенка-инвалида попросили снять аппарат ИВЛ на время полета на самолете

New York Post: Стюардессы United Airlines попросили инвалида снять аппарат ИВЛ
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Chris Leipelt / Unsplash

Бортпроводницы на борту рейса United Airlines попросили пассажирку снять с сына-инвалида аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на время полета на самолете. Об этом сообщает New York Post.

О случившемся мать ребенка Мелисса Сотомайор рассказала в соцсетях. По ее словам, инцидент произошел на рейсе из Тампы в Нью-Джерси. Женщина объяснила, что у ее сына установлена трахеостома — отверстие в горле для восстановления дыхания. Кроме того, у него проблемы со слухом и зрением. А аппарат ИВЛ нужен для поддержания жизни.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021

Однако эти доводы не убедили стюардесс, они настаивали, чтобы на время взлета аппарат был снят и закреплен на кресле ремнями безопасности. «С ним ничего не случится, пока мы набираем нужную высоту», — заметила одна из бортпроводниц.

Несмотря на упрямство Сотомайор, самолет все же взлетел. При этом другие пассажиры высказали недовольство жестокостью членов экипажа по отношению к инвалиду.

Ранее двух пассажирок-колясочниц сняли с рейса авиакомпании Scandinavian Airlines за пять минут до вылета самолета в аэропорту Европы. Уточняется, что американские параспортсменки Дези Форте и Марли Робинсон, играющие в хоккейной команде Boston Whiplash Volt, полетели на турнир в Данию и собирались возвращаться домой в Бостон.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское село

    Банк России предупредил о повышении ключевой ставки

    Ирина Шейк в трусах снялась для журнала

    Эрдоган оценил подход России к прекращению огня на Украине

    На Западе обвинили Зеленского в уничтожении украинцев

    Внесенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга смогут получать соцвыплаты

    Выявлена новая опасность кофе из офисных кофемашин

    Ребенка-инвалида попросили снять аппарат ИВЛ на время полета на самолете

    Женщина упала с шестиметрового обрыва из-за наушников и не пострадала

    Италия обвинила Запад в испорченных отношениях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше