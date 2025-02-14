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20:37, 14 февраля 2025Путешествия

Двух инвалидов-колясочниц сняли с рейса за пять минут до вылета

Пассажирок сняли с рейса Scandinavian Airlines из-за веса их инвалидных колясок
Алина Черненко

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Двух пассажирок-колясочниц сняли с рейса авиакомпании Scandinavian Airlines за пять минут до вылета самолета в аэропорту Европы. Подробностями истории поделилось издание NBC Boston.

Уточняется, что американские параспортсменки Дези Форте и Марли Робинсон, играющие в хоккейной команде Boston Whiplash Volt, полетели на турнир в Данию и собирались возвращаться домой в Бостон. Когда женщины уже разместились на своих местах в самолете, их попросили покинуть салон. По словам пассажирок, сначала им не назвали причину этого решения. Лишь позже они узнали, что это произошло из-за веса их инвалидных колясок.

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Авиакомпания разместила Форте и Робинсон в отеле, а через несколько часов связалась с ними с новой информацией о рейсе на следующий день. Однако женщины не поняли, почему возникли такие сложности на обратном пути, потому что первый перелет прошел без каких-либо проблем. Хоккеистки выиграли в турнире бронзовую медаль, но их первая попытка вернуться домой оставила неприятный осадок, говорится в материале.

Ранее польская авиакомпания вынудила известного британского журналиста с инвалидностью добираться до туалета в самолете ползком. Мужчина пожаловался в соцсетях, что ему не разрешили взять на борт инвалидную коляску.

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