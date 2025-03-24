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16:00, 24 марта 2025Экономика

Риелтор заявил об ущербе рынку жилья при ограничении комиссии при сдаче квартир

Риелтор Апрелев: При ограничении комиссии для риелторов рынку жилья грозит ущерб
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

При ограничении комиссии для риелторов при сдаче квартир рынку жилья грозит ущерб. Такое мнение высказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Как правило, риелторы не получают вознаграждение, превышающее половину от цены аренды, исключением является оказание дополнительных услуг, отметил эксперт.

«Риелтор получает вознаграждение больше именно с маленьких квартир — с однокомнатных квартир, с квартир-студий он старается получить больше. Со всех остальных вариантов — две комнаты и выше — и без того комиссия риелтора не выше 50 процентов. Надо понимать еще один момент: что два риелтора в сделке находятся с точки зрения профессионального процесса. Арендатор, по сути, платит 50 процентов одному риелтору, 50 процентов — второму. Какую комиссию наши законодатели хотят ограничить, если она и так 50 процентов для каждой из риелторских сторон сегодня?» — заявил Апрелев.

Он также призвал авторов законопроекта разобраться в том, что они хотят ограничивать. В заключение риелтор подчеркнул, что вышеупомянутая инициатива может нанести ущерб публичному и непубличному рынкам недвижимости с точки зрения недобросовестной конкуренции.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от фракции партии «Новые люди» Ярослав Самылин предложил ограничить размер комиссии для риелторов при сдаче квартир не более чем 50 процентами от ежемесячной арендной ставки.

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