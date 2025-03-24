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13:00, 24 марта 2025Экономика

Россиянам захотели упростить аренду жилья

Shot: В Госдуме предложили ограничить комиссию для риелторов при сдаче квартир
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России могут ограничить комиссию для риелторов при сдаче квартир. С предложением упростить гражданам аренду жилья выступил депутат Госдумы от фракции партии «Новые люди» Ярослав Самылин, пишет Telegram-канал Shot.

С такой инициативой парламентарий обратился в Минэкономразвития. Самылин считает, что риелторы берут слишком много денег с квартиросъемщиков — часто комиссии достигают 100 процентов. Получается, чтобы снять квартиру, россиянам нужно иметь на руках большую сумму денег — платеж за месяц вперед, залог и комиссию посреднику.

Желающие заработать собственники квартир стали идти на хитрость — выдавать за риелторов своих знакомых и делить с ними прибыль. Поэтому депутаты предлагают ограничить размер комиссии для риелторов, она должна достигать не более 50 процентов от ежемесячного платежа за аренду.

«Это сделает рынок риелторов более прозрачным, а также защитит арендаторов недвижимости от необоснованно высоких тарифов», — считает Самылин.

Ранее россиянам рассказали, что на долгосрочную аренду жилья нужно тратить не более 40 процентов ежемесячного дохода. Такой подход позволит осилить и другие расходы, связанные с переездом, — покупку новой посуды, текстиля, предметов интерьера и услуг грузчиков.

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