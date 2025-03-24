Россиян предупредили о необычных формах туберкулеза

Терапевт Агаева: Внеклеточный туберкулез чаще всего поражает позвоночник и почки

(Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала, что туберкулез может поражать не только легкие, но и другие органы. О необычных формах этого заболевания врач предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру» перед Всемирным днем борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

По словам Агаевой, чаще всего так называемый внелегочный туберкулез поражает позвоночник, почки и лимфатическую систему, особенно лимфоузлы в области шеи, подмышек и паха. Эти формы могут вызывать повышение температуры тела до 38 градусов и общую слабость, однако у каждой из них свои специфические симптомы.

Симптомами туберкулеза позвоночника врач назвала боль в спине, которая усиливается ночью или при физической нагрузке, ограничение подвижности спины, а также деформацию позвоночника — например, появление горба.

Среди симптомов при туберкулезе почек — боль в пояснице, учащенное мочеиспускание, кровь в моче, а также ее помутнение и возникновение неприятного запаха, а при туберкулезе лимфоузлов — их увеличение, покраснение кожи над ними и потеря веса, добавила врач.

«При возникновении подобных симптомов или при возможном контакте с больным туберкулезом необходимо обратиться за консультацией к врачу-терапевту, чтобы провести диагностику и получить необходимое лечение. Без своевременной терапии внелегочный туберкулез может приводить к ряду серьезных последствий для здоровья», — предупредила доктор.

Ранее врач Наталья Васильева рассказала, как можно диагностировать туберкулез на ранних стадиях. По словам доктора, болезнь можно заметить по «синдрому интоксикации», к которому врачи относят слабость, постоянное ощущение усталости, сложности в выполнении достаточно привычных ежедневных дел, снижение аппетита, небольшое повышение температуры.