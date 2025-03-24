Россиянам назвали способы сэкономить на аренде жилья

Риелтор Кудреватых: Сэкономить на аренде помогут квартиры с мебелью и техникой

Сэкономить на аренде жилья поможет выбор квартир с нужными для жизни мебелью и техникой. Этот и другие способы сократить траты на съем недвижимости назвала россиянам эксперт по жилью, риелтор Мария Кудреватых в беседе с KP.RU.

Специалистка также посоветовала рассматривать жилье на первых этажах и в удаленных от центра районах — цены на такие квартиры обычно ниже. «Либо в более старом жилом фонде — аренда квартиры в новостройках, как правило, стоит дороже», — добавила Кудреватых.

Кроме того, риелтор порекомендовала выбирать съемную квартиру в месяцы с самым низким спросом — в январе, на майских праздниках и в первой половине лета. Если бюджета на аренду отдельной квартиры не хватает, можно попробовать снимать жилье в складчину с родственниками или друзьями, заключила эксперт.

Ранее россиянам захотели упростить аренду жилья. В Госдуме предложили ограничить комиссию для риелторов при съеме квартир до 50 процентов. По словам авторов инициативы, посредники берут слишком много денег, что делает жилье недоступным для многих граждан.