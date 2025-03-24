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19:37, 24 марта 2025Силовые структуры

Российский суд арестовал на 14 суток священника за фото с флагом Украины в 2014 году

В Петербурге арестовали на 14 суток священника Савченко за фото с флагом Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на 14 суток православного священника Николая Савченко за демонстрацию экстремистской символики. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый признан виновным в административном правонарушении. Савченко рассказал, что основанием для наказания послужил его пост во «ВКонтакте» с фотографией, которую он сделал 1 мая 2014 года. На снимке священник стоит на Невском проспекте с флагом Украины.

В пресс-службе пояснили, что дата публикации фотографии не имеет значения при вынесении решения, так как Пленум Верховного суда России указал, что срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения правонарушения.

Ранее Кузьминский районный суд назначил 11 штрафов за день жителю Москвы за публикацию экстремистских цитат в соцсети «ВКонтакте».

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