Российский суд арестовал на 14 суток священника за фото с флагом Украины в 2014 году

В Петербурге арестовали на 14 суток священника Савченко за фото с флагом Украины

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на 14 суток православного священника Николая Савченко за демонстрацию экстремистской символики. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый признан виновным в административном правонарушении. Савченко рассказал, что основанием для наказания послужил его пост во «ВКонтакте» с фотографией, которую он сделал 1 мая 2014 года. На снимке священник стоит на Невском проспекте с флагом Украины.

В пресс-службе пояснили, что дата публикации фотографии не имеет значения при вынесении решения, так как Пленум Верховного суда России указал, что срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения правонарушения.

Ранее Кузьминский районный суд назначил 11 штрафов за день жителю Москвы за публикацию экстремистских цитат в соцсети «ВКонтакте».