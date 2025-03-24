Российский участник СВО на фронте узнал об оформленном на него микрозайме

На участника СВО из Санкт-Петербурга мошенники оформили микрозаем

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине, будучи на фронте, узнал об оформленном на него микрозайме. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, на данный момент россиянин находится на передовой и выполняет задачи в зоне спецоперации в составе Вооруженных Сил России (ВС РФ). Вместе с тем, на его домашний адрес стали приходить документы, свидетельствующие якобы о наличии у него задолженности перед микрофинансовой организацией.

В прокуратуру обратилась жена военнослужащего. Выяснилось, что кредит на него оформили мошенники. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Кроме того, был подан иск о признании договора займа недействительным, который суд удовлетворил.

Ранее в Омской области на участника СВО оформили шесть микрозаймов. Военнослужащий потерял sim-карту, но не заблокировал — в результате нашедшие получили доступ к личному кабинету бойца на портале «Госуслуг».