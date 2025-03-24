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18:46, 24 марта 2025Россия

Российского кадета выгнали из училища после сказанной с автоматом в руках фразы об Аллахе

Из кемеровского училища выгнали кадета, восславившего Аллаха с автоматом в руках
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Новости 42 / YouTube

Из Кемеровского президентского кадетского училища выгнали 15-летнего ученика, восславившего Аллаха. Об этом пишет «Регнум».

Как рассказала информагентству мать подростка, в 2024 году во время занятий по военной подготовке ее сын якобы в знак поддержки спецназа «Ахмат» направил в окно автомат и произнес фразу «Аллаху Акбар», что в переводе на русский означает «Аллах — велик». Как утверждает женщина, после этого у кадета начались проблемы с учебой.

«Классный руководитель сообщила начальнику, что ученик изобразил террориста, и после этого Диму стали просто выживать из корпуса: его стали валить по учебе, говорили, что он закончит корпус со справкой о неуспеваемости. Мой сын знает истинное значение такбира "Аллаху Акбар". Он уважает все религии, в том числе мусульман», — заверила собеседница агентства, подчеркнув, что ее сын собирался служить в рядах «Ахмата».

Женщина обратилась к начальнику корпуса с просьбой не отчислять мальчика из выпускных классов и дать ему возможность доучиться, однако ситуация не поменялась и педагоги продолжили называть подростка подражателем террористов. В результате родителям пришлось забрать документы.

Как отмечают авторы материала, из-за отрицательной характеристики подросток теперь не сможет поступить в высшее военное училище. Однако мальчик, который в 2025 году заканчивает 10-й класс общеобразовательной школы, продолжает подготовку и надеется, что его допустят до экзамена.

Ранее в Невьянске Свердловской области в школе затравили 11-летнего сына участника специальной военной операции. По словам матери мальчика с инвалидностью, издевательства начались после перехода в новый класс. Другие дети сняли с ее сына шапку, ботинки и рюкзак и перекинули за забор частного дома.

ЖЗЛ
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