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09:11, 24 марта 2025Силовые структуры

Российского полицейского уволили из-за песни его авторства «МВД — не мое»

В Москве полицейского уволили из-за песни его авторства «МВД — не мое»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве полицейского уволили из-за песни его авторства «МВД — не мое». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Силовик в свободное от работы время записывал рэп и публиковал его в социальных сетях. На содержание песен обратили внимание его коллеги — в текстах встречался мат и пропаганда наркотиков. В результате мужчину уволили, но он пытался оспорить это решение через суд. Суд признал увольнение законным.

Ранее двух сотрудников следственного управления МВД по городу Якутску уволили из органов внутренних дел за секс в чужом доме.

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