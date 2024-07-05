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12:42, 5 июля 2024Силовые структуры

Занявшихся сексом в чужом доме российских полицейских уволили

В Якутии МВД уволило двух полицейских, в пьяном виде вломившихся в чужой дом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Двух сотрудников следственного управления МВД по городу Якутску уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Решение об увольнении полицейских принято руководством ведомства по итогам служебной проверки. Руководитель подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В ночь на 22 июня в пригороде Якутска семья вернулась домой и застала там пьяных мужчину и женщину, предававшихся интимным утехам. Они сняли гостиничный домик, но перепутали его с частным домом. Однако непрошенные гости устроили скандал хозяевам, отказавшись уходить. Позже выяснилось, что пара служит в полиции. После этого МВД республики инициировало проверку.

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      Любовь Ширижик
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