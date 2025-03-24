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14:37, 24 марта 2025Экономика

В Европе сменилась самая дорогостоящая компания

Bloomberg: Немецкий разработчик софта SAP стал самой дорогостоящей компанией ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP стал самой дорогостоящей компанией Европы, сместив с первого места датского производителя медицинских препаратов Novo Nordisk. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время торгов в понедельник, 24 марта, капитализация SAP поднялась до 312 миллиардов евро, на максимуме акции компании росли на 2,3 процента. Поводом для оптимизма инвесторов стали надежды относительно перехода компании с традиционных серверов на облачный софт, что позволило ей выпускать более прибыльные продукты с функциями искусственного интеллекта.

За последний год акции компании прибавили 40 процентов. Аналитики ожидают, что до конца года продажи разработчика увеличатся на 12 процентов, что станет самым быстрым ростом за последнее десятилетие. При этом SAP ввиду значительной доли продаж в США защищена от прямого переноса проблем в европейской экономике на свою деятельность.

Предыдущий лидер в списке самых дорогих компаний, напротив, сталкивается с падением стоимости. Акции Novo Nordisk в Копенгагене падают на 2,7 процента, а капитализация — до 306,56 миллиарда долларов. Такая динамика связана с уже вторыми по счету неудачными испытаниями препарата CagriSema, который должен стать даже лучше самого прибыльного продукта компании — средства от диабета Ozempic, который стал популярен и для снижения веса.

Ранее сообщалось, что на фоне планов европейских стран по беспрецедентному в XXI веке перевооружению акции оборонных компаний ЕС взлетели. В частности, капитализация немецкого производителя Rheinmetall с начала года выросли более чем в два раза.

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