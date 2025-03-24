Скабеева одним словом отреагировала на картину с горящим Кремлем у Зеленского

Скабеева назвала Зеленского наркоманом из-за его картины с горящим Кремлем

Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева отреагировала на информацию журнала Time о том, что в кабинете президента Украины Владимира Зеленского есть картина с горящим Кремлем. Пост на эту тему она разместила в Telegram-канале.

Ведущая опубликовала фото Зеленского, стоящего между двух картин, на одной из которых изображены охваченные огнем Кремль и Мавзолей, а на другой — украинские военные на российской территории. К публикации она прикрепила выдержку из статьи Time, согласно которой полотно с Кремлем — любимое у президента Украины.

«Наркоман!» — написала Скабеева, говоря о политике.

Ранее сообщалось, что в кабинете у Зеленского также висит картина с тонущим в Черном море российским военным кораблем. Политик, говоря о всех полотнах, назвал их изображающими победу.

При этом журналист Саймон Шустер, написавший книгу о Зеленском, описал обстановку в его кабинете как «довольно кричащую». По его словам, офис Зеленского переполняют «полированная латунь и люстры».