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13:50, 24 марта 2025Наука и техника

Создан восстанавливающий мозг после инсульта препарат

Nature Communications: Препарат DDL-920 может восстановить мозг после инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали экспериментальный препарат, который восстанавливает утраченные двигательные функции после инсульта без необходимости в долгой физиотерапии. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Препарат под названием DDL-920 позволяет нейронам, поврежденным вследствие инсульта, восстанавливать связь с другими областями мозга. В ходе экспериментов на мышах вещество полностью возвращало контроль над движениями — эффект, который редко достигается даже при интенсивной реабилитации.

Исследователи установили, что инсульт нарушает работу особых нейронов — парвальбумин-интернейронов. Эти клетки участвуют в координации движений и поддерживают характерные ритмы мозга. После инсульта связь с ними обрывается, из-за чего нарушается движение и поведение. DDL-920 восстанавливает активность этих клеток и возвращает мозговые ритмы к норме — таким образом мозг «лечит» себя сам.

Хотя препарат пока протестирован только на животных, ученые называют это прорывом: до сих пор ни одно лекарство не могло заменить реабилитацию. Если клинические испытания подтвердят эффективность DDL-920, это может кардинально изменить подход к восстановлению пациентов после инсульта.

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