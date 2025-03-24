Создан восстанавливающий мозг после инсульта препарат

Nature Communications: Препарат DDL-920 может восстановить мозг после инсульта

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали экспериментальный препарат, который восстанавливает утраченные двигательные функции после инсульта без необходимости в долгой физиотерапии. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Препарат под названием DDL-920 позволяет нейронам, поврежденным вследствие инсульта, восстанавливать связь с другими областями мозга. В ходе экспериментов на мышах вещество полностью возвращало контроль над движениями — эффект, который редко достигается даже при интенсивной реабилитации.

Исследователи установили, что инсульт нарушает работу особых нейронов — парвальбумин-интернейронов. Эти клетки участвуют в координации движений и поддерживают характерные ритмы мозга. После инсульта связь с ними обрывается, из-за чего нарушается движение и поведение. DDL-920 восстанавливает активность этих клеток и возвращает мозговые ритмы к норме — таким образом мозг «лечит» себя сам.

Хотя препарат пока протестирован только на животных, ученые называют это прорывом: до сих пор ни одно лекарство не могло заменить реабилитацию. Если клинические испытания подтвердят эффективность DDL-920, это может кардинально изменить подход к восстановлению пациентов после инсульта.