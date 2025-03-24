Трамп заявил о скором подписании сделки по редкоземельным металлам

США и Украина вскоре подпишут сделку по редкоземельным металлам, заявил американский президент Дональд Трамп. Его цитирует Reuters.
Как уточнил глава государства, Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинская сторона не видела готовящийся проект соглашения по совместной добыче редкоземельных металлов с США.