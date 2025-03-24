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08:23, 24 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили о непричастности Украины к подготовке соглашения по редкоземельным металлам

Гончаренко: В Киеве не видели проект соглашения с США по редкоземельным металлам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash.com

Украинская сторона не видела готовящийся проект соглашения по добыче редкоземельных металлов на территории страны с США. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Киев и Вашингтон отказались от идеи подписать соответствующий меморандум перед заключением соглашения. По словам парламентария, теперь власти двух стран планируют сразу перейти к подписанию договора о совместной добыче ресурсов.

«Теперь будет подписан договор. Его разрабатывает U.S. Department of the Treasury (Министерство финансов США). (...) Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не приобщена», — написал он.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев был готов подписать соглашение с США о добыче полезных ископаемых на встрече в Джидде. Как рассказал агентству Reuters представитель внешнеполитического ведомства, на переговорах американская сторона запросила консультации в Вашингтоне.

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