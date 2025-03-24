Турист получил ожоги 70 процентов тела при взрыве в гостевом доме в Риме

Corriere Roma: Турист получил ожоги 70 процентов тела при взрыве газа в Риме

Турист из Великобритании пострадал при взрыве бытового газа в Риме и смог выжить. Об этом сообщила газета Corriere Roma.

54-летний Грант Патерсон приехал в столицу Италии один и остановился в гостевом доме. Утром 23 марта там прогремел взрыв, из-за которого здание почти полностью разрушилось.

Туриста достали из-под завалов и экстренно госпитализировали. Он получил ожоги 70 процентов тела и находится в критическом состоянии. Других жертв и пострадавших спасатели не обнаружили.

Местная полиция проводит расследование, чтобы выяснить, законной ли была деятельность гостевого дома и соблюдались ли там все меры безопасности.

Ранее на Шри-Ланке турист получил удар молнии на пляже и выжил. Его спасла студентка-медсестра.