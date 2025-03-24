Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:34, 24 марта 2025Путешествия

Турист получил ожоги 70 процентов тела при взрыве в гостевом доме в Риме

Corriere Roma: Турист получил ожоги 70 процентов тела при взрыве газа в Риме
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Турист из Великобритании пострадал при взрыве бытового газа в Риме и смог выжить. Об этом сообщила газета Corriere Roma.

54-летний Грант Патерсон приехал в столицу Италии один и остановился в гостевом доме. Утром 23 марта там прогремел взрыв, из-за которого здание почти полностью разрушилось.

Материалы по теме:
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

Туриста достали из-под завалов и экстренно госпитализировали. Он получил ожоги 70 процентов тела и находится в критическом состоянии. Других жертв и пострадавших спасатели не обнаружили.

Местная полиция проводит расследование, чтобы выяснить, законной ли была деятельность гостевого дома и соблюдались ли там все меры безопасности.

Ранее на Шри-Ланке турист получил удар молнии на пляже и выжил. Его спасла студентка-медсестра.

    Обсудить
    Последние новости

    «Он посланник Путина?» В Киеве требуют отстранить спецпредставителя Трампа от переговоров по Украине

    Историк Эйдельман вновь обжаловала штраф за дискредитацию Российской армии

    Спецпосланник Трампа назвал план Стармера по Украине «позерством»

    США вновь сорвали работу одной из инстанций ВТО

    Парламент Грузии обвинил страны Прибалтики в недружественном отношении

    Сидевший за шпионаж в Екатеринбурге американец появился в футболке «Урал молодость украл»

    Захарова прокомментировала картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

    Скабеева одним словом отреагировала на картину с горящим Кремлем у Зеленского

    Россиянам назвали самые модные украшения на весну и лето

    Четырем обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной продлили арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше