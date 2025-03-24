У 39-летнего мужчины сгнили зубы из-за пристрастия к одному популярному напитку

Daily Mail: британец Мадфорд лишился 10 зубов из-за пристрастия к энергетикам

39-летний житель Великобритании Николас Мадфорд лишился 10 зубов из-за пристрастия к энергетическим напиткам. Его историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Мадфорд рассказал, что начал употреблять энергетики более 20 лет назад. Вкус этих популярных напитков так ему понравился, что со временем он стал употреблять по 21 банке в неделю.

Из-за пагубного пристрастия к энергетикам и плохой гигиены полости рта зубы британца начали гнить, крошиться и ломаться. Несмотря на это, он в течение 10 лет не посещал стоматолога, так как испытывал панический страх перед врачами.

Изменить ситуацию Мадфорд захотел лишь после того, как у него по пути на работу выпал передний зуб. Он отправился в одну из клиник в Турции, где врачи удалили ему 10 разрушившихся зубов и заменили их на имплантаты, а на остальные зубы установили виниры. Масштабное стоматологическое лечение обошлось британцу в девять тысяч фунтов (более 989 тысяч рублей). По словам мужчины, это решение было лучшим в его жизни, поскольку теперь он наконец может уверенно улыбаться.

Ранее звезда группы Hi-Fi певец Митя Фомин раскрыл стоимость новых зубов. 51-летний артист признался, что обновил виниры и коронки, общая стоимость которых составила 2,5-3 миллиона рублей.