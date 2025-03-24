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22:00, 24 марта 2025Спорт

У футболиста ПСВ обнаружили туберкулез в активной стадии

У футболиста нидерландского ПСВ обнаружили туберкулез в активной стадии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Врачи обнаружили у футболиста нидерландского ПСВ туберкулез в активной стадии. Об этом сообщается на сайте клуба.

Личность болеющего игрока не раскрывается. Отмечается, что он чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах. В сообщении подчеркнуто, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что люди, находившиеся в контакте с футболистом, заражены.

«ПСВ поддерживает игрока в его восстановлении и просит уважать конфиденциальность игроков. Когда появятся соответствующие обновления, мы сообщим о них по нашим официальным каналам», — написали в команде.

ПСВ — действующий победитель чемпионата Нидерландов. В текущем сезоне команда провела 26 матчей и, набрав 58 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

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