У футболиста ПСВ обнаружили туберкулез в активной стадии

У футболиста нидерландского ПСВ обнаружили туберкулез в активной стадии

Врачи обнаружили у футболиста нидерландского ПСВ туберкулез в активной стадии. Об этом сообщается на сайте клуба.

Личность болеющего игрока не раскрывается. Отмечается, что он чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах. В сообщении подчеркнуто, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что люди, находившиеся в контакте с футболистом, заражены.

«ПСВ поддерживает игрока в его восстановлении и просит уважать конфиденциальность игроков. Когда появятся соответствующие обновления, мы сообщим о них по нашим официальным каналам», — написали в команде.

ПСВ — действующий победитель чемпионата Нидерландов. В текущем сезоне команда провела 26 матчей и, набрав 58 очков, занимает второе место в турнирной таблице.