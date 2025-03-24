Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 24 марта 2025Бывший СССР

Участник десанта в Гостомеле раскрыл уничтожение «Мрии» ВСУ

Старший сержант ВС России Шилов: «Мрия» была уничтожена артиллерией ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmitry A. Mottl / Wikimedia

Самый большой в мире транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» (в переводе с украинского — «Мечта») был уничтожен в аэропорту «Антонов» силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил старший сержант Вооруженных сил (ВС) России Антон Шилов в интервью RTVI.

«Я видел этот самолет в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, что что-то в него попало. Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие», — подчеркнул российский военнослужащий. По его информации, удар по самолету был нанесен из ствольной артиллерии ВСУ.

Шилов раскрыл подробности высадки в Гостомеле в феврале 2022 года и обороны аэропорта от контратаковавших частей ВСУ. Сержант ВС России подчеркнул, что внутри «Мрии» находился украинский корректировщик, который скрывался от российских солдат около двух дней. Также участник десанта рассказал о личном уничтожении бронеавтомобиля ВСУ «Козак».

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила задержание чиновников по делу об уничтожении «Мрии». Согласно материалам следствия, чиновники не пустили бойцов украинской Нацгвардии на территорию аэродрома, что привело к уничтожению крупнейшего в мире самолета.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе украинского спецназа в белгородское село

    Банк России предупредил о повышении ключевой ставки

    Ирина Шейк в трусах снялась для журнала

    Эрдоган оценил подход России к прекращению огня на Украине

    На Западе обвинили Зеленского в уничтожении украинцев

    Внесенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга смогут получать соцвыплаты

    Выявлена новая опасность кофе из офисных кофемашин

    Ребенка-инвалида попросили снять аппарат ИВЛ на время полета на самолете

    Женщина упала с шестиметрового обрыва из-за наушников и не пострадала

    Италия обвинила Запад в испорченных отношениях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше