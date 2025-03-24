Старший сержант ВС России Шилов: «Мрия» была уничтожена артиллерией ВСУ

Самый большой в мире транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» (в переводе с украинского — «Мечта») был уничтожен в аэропорту «Антонов» силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил старший сержант Вооруженных сил (ВС) России Антон Шилов в интервью RTVI.

«Я видел этот самолет в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, что что-то в него попало. Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие», — подчеркнул российский военнослужащий. По его информации, удар по самолету был нанесен из ствольной артиллерии ВСУ.

Шилов раскрыл подробности высадки в Гостомеле в феврале 2022 года и обороны аэропорта от контратаковавших частей ВСУ. Сержант ВС России подчеркнул, что внутри «Мрии» находился украинский корректировщик, который скрывался от российских солдат около двух дней. Также участник десанта рассказал о личном уничтожении бронеавтомобиля ВСУ «Козак».

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила задержание чиновников по делу об уничтожении «Мрии». Согласно материалам следствия, чиновники не пустили бойцов украинской Нацгвардии на территорию аэродрома, что привело к уничтожению крупнейшего в мире самолета.