СБУ подтвердила задержание чиновников по делу о ликвидации крупнейшего самолета

СБУ задержала чиновников по делу об уничтожении крупнейшего самолета в мире Ан-225 «Мрия»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание бывших руководителей государственного предприятия (ГП) «Антонов», действия которых привели к уничтожению транспортного самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» на аэродроме Гостомель в Киевской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям ГП "Антонов", чьи действия привели к уничтожению "Мрии". Служба безопасности собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректора ГП "Антонов", его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности», — сказано в сообщении.

Согласно материалам следствия, чиновники не пустили бойцов украинской Нацгвардии на территорию аэродрома, что привело к уничтожению крупнейшего в мире самолета. Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что проводится объективное расследование этого дела. Трем обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве. «Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в СБУ. Кроме того, разыскивается экс-заместитель гендиректора ГП «Антонов».

Ранее украинское издание «Цензор.Нет» сообщило, что СБУ задержала бывшего генерального директора предприятия Сергея Бычкова и начальника безопасности конструкторского бюро Нетесова. 27 февраля 2022 года стало известно об уничтожении украинского самолета Ан-225 «Мрия». В концерне «Укроборонпром» отметили, что на его воссоздание потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.