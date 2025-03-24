Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

Опубликовано видео, снятое отстреливающимися от ВС РФ бойцами ВСУ под Курском

В сети появилось видео, снятое бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гоголевке Курской области. Ролик опубликовал Telegram канал Military Theme Z.

Как утверждается, запись сделана 23 марта. На ней видно, как укрывшиеся в полуразрушенном здании украинские военные, которых можно опознать по зеленому скотчу на форме, отстреливаются от наступающих бойцов Вооруженных сил (ВС) России.

По информации авторов поста, утром 24 марта оставшиеся в Гоголевке солдаты ВСУ были полностью окружены Российской армией, которая перекрыла им все пути к отступлению.

Ранее российский военкор Чингис Дамбиев опубликовал предсмертное видео украинского бойца, попавшего в окружение в районе курского села Гуево. На записи он признается, что настроен пессимистично и надежды на спасение уже нет.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские войска завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области.