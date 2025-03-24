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12:06, 24 марта 2025Россия

Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

Опубликовано видео, снятое отстреливающимися от ВС РФ бойцами ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео, снятое бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гоголевке Курской области. Ролик опубликовал Telegram канал Military Theme Z.

Как утверждается, запись сделана 23 марта. На ней видно, как укрывшиеся в полуразрушенном здании украинские военные, которых можно опознать по зеленому скотчу на форме, отстреливаются от наступающих бойцов Вооруженных сил (ВС) России.

По информации авторов поста, утром 24 марта оставшиеся в Гоголевке солдаты ВСУ были полностью окружены Российской армией, которая перекрыла им все пути к отступлению.

Ранее российский военкор Чингис Дамбиев опубликовал предсмертное видео украинского бойца, попавшего в окружение в районе курского села Гуево. На записи он признается, что настроен пессимистично и надежды на спасение уже нет.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские войска завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области.

ЖЗЛ
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